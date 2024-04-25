أحد مشايخ قبيلة الترابين يوضح كيف ساهمت مشروعات الدولة في تطوير الحياة بسيناء 

أوضح الشيخ "يوسف سليمان حامد العراضي" أحد مشايخ قبيلة الترابين، كيف ساهمت مشروعات الدولة في تطوير الحياة على أرض سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن هناك ما يزيد عن الـ525 مشروع في سيناء.

وأضاف أن المواطن السيناوي يشعر بهذه المشروعات، موضحاً أنه من أهم المراحل في تاريخ سيناء هي مرحلة الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات من المدارس والجامعات والبنية التحتية، ومشاريع الطرق والرخام، موضحاً أن كل هذه المشروعات ساهمت في تطوير الحياة في أرض سيناء.