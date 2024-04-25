الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد اجتماع مصغر لحكومة الحرب.. تراجع إسرائيلى وشيك عن اجتياح رفح

اسرائيل
اسرائيل

أعلنت وسائل إعلام عبرية منذ قليل، عن انتهاء جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة بشأن ملفي رفح وصفقة التبادل، وسط توقعات بالتراجع عن خطة الهجوم على رفح الفلسطينية في اللحظة الأخيرة، وبالتزامن مع مقطع فيديو نشرته حماس لأحد المحتجزين، وفقًا لتقرير نشرته “ذا صن” البريطانية. 

اجتياح رفح الفلسطينية  

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ووفقًا للتقرير البريطاني، فإن هدف إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية هو القضاء على عناصر حماس داخل مخابئهم، إلا أن مقطع الفيديو المنشور للمحتجز الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين، قد يضطر الجيش للتراجع عن تنفيذ العملية.

فيديو المحتجز الإسرائيلي 

وظهر “هيرش” وهو مواطن أمريكي وإسرائيلي يبلغ من العمر 24 عاما، في مقطع فيديو يتوسل حكومته ويطالبها بعقد صفقة مع حماس.

وقال الحبراء إن إطلاق الفيديو هو محاولة من حماس لتأخير العملية المستمرة في غزة وتحويل تركيز إسرائيل بشكل أكبر إلى الرهائن بدلاً من الهجوم على رفح.

إسرائيل حماس الحكومة الاسرائيلية رفح صفقة التبادل غزة

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