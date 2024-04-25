"انجاز يضاهي الإعجاز".. شيخ سيناوي يستعرض حصاد مشروعات التنمية في سيناء

يحتفل الشعب المصري، اليوم الخميس 25 أبريل، بـ عيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي يُعيد ذكراها تاريخ النصر والمجد الذي سطّره جيش مصر الباسل وشعبها القوي في طرد العدوّ المغتصب من الأراضي المصرية الحرة.

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، التقت “الدستور” بعدد من مشايخ وأهالي أرض الفيروز، للحديث عن التحول التنموي التاريخي والذي شهدته أرض الفيروز على مدار السنوات القليلة الماضية.

أنفاق قناة السويس خلصت سيناء من عزلتها

الشيخ عبد الله سليم سالم أحد مشايخ قبيلة الترابين، أكد أنَّ هناك إنجازات عظيمة ما ينكرها إلا جاحد، أول هذه التنمية هي إنهاء عزلة شمال سيناء تمامًا من خلال إنشاء الأنفاق على قناة السويس، بعدما كان عائق كبير جدًا عندما يريد المواطن أن يعبر بالضفة الشرقية للضفة الغربية، حيثُ كان الوقت ما بين 3لـ5 ساعات، لكن الآن أصبح الوصول في وقت قدره 15 دقيقة فقط، فضلًا عن السيولة المرورية.

مشروعات تنموية بالمليارات

وأشار "سالم" إلى أنَّ هذا الإعمار كلّف الدولة الكثير، حيثُ أنفقت ما يزيد على 650 مليار في مشروعات عدة من الأنفاق منها توسيع العريش، ثم نقل مياه من محطة تحرير محطة المحسمة إلى سيناء من خلال بورسعيد، فضلًا عن وجود استهداف واستزراع ما يزيد على 350 ألف في منطقة وسط سيناء.

إنشاء عدة تجمعات لأبناء سيناء

ولفت إلى أنَّ هذا الانجاز يضاهي الإعجاز، بالاضافة إلى الجهود العدة في الصحة والتعليم وإنشاء التجمعات السكنية، حيثُ كان رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة لسيناء، قرر بتوجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء عدة تجمعات لأبناء سيناء، حيث تقدم الخدمات الصحية والتعليمية ووسائل الترفيه ودور العبادة في كل تجمع من هذه التجمعات، بدلًا من انتشار الناس في القريات المتباعدة، مؤكدًا أنَّ هذا جهد كبير وأنَّه أصبح من هذا العطاء عند أبناء سيناء حقيقة فيه.