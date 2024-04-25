الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"انجاز يضاهي الإعجاز".. شيخ سيناوي يستعرض حصاد مشروعات التنمية في سيناء

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

يحتفل الشعب المصري، اليوم الخميس 25 أبريل، بـ عيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي يُعيد ذكراها تاريخ النصر والمجد الذي سطّره جيش مصر الباسل وشعبها القوي في طرد العدوّ المغتصب من الأراضي المصرية الحرة.

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، التقت “الدستور” بعدد من مشايخ وأهالي أرض الفيروز، للحديث عن التحول التنموي التاريخي والذي شهدته أرض الفيروز على مدار السنوات القليلة الماضية.

أنفاق قناة السويس خلصت سيناء من عزلتها  

الشيخ عبد الله سليم سالم أحد مشايخ قبيلة الترابين، أكد أنَّ هناك إنجازات عظيمة ما ينكرها إلا جاحد، أول هذه التنمية هي إنهاء عزلة شمال سيناء تمامًا من خلال إنشاء الأنفاق على قناة السويس، بعدما كان عائق كبير جدًا عندما يريد المواطن أن يعبر بالضفة الشرقية للضفة الغربية، حيثُ كان الوقت ما بين 3لـ5 ساعات، لكن الآن أصبح الوصول في وقت قدره 15 دقيقة فقط، فضلًا عن السيولة المرورية.

رمال سيناء "ذهب المصريين".. لا تفريط ولا قبول بمخططات تمسها

أحد مشايخ قبيلة الترابين لـ"الدستور": تلاحم أبناء سيناء مع القوات المسلحة هو تلاحم وطنى أصيل

مشروعات تنموية بالمليارات

وأشار "سالم" إلى أنَّ هذا الإعمار كلّف الدولة الكثير، حيثُ أنفقت ما يزيد على 650 مليار في مشروعات عدة من الأنفاق منها توسيع العريش، ثم نقل مياه من محطة تحرير محطة المحسمة إلى سيناء من خلال بورسعيد، فضلًا عن وجود استهداف واستزراع ما يزيد على 350 ألف في منطقة وسط سيناء.

 

إنشاء عدة تجمعات لأبناء سيناء

ولفت إلى أنَّ هذا الانجاز يضاهي الإعجاز، بالاضافة إلى الجهود العدة في الصحة والتعليم وإنشاء التجمعات السكنية، حيثُ كان رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة لسيناء، قرر بتوجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء عدة تجمعات لأبناء سيناء، حيث تقدم الخدمات الصحية والتعليمية ووسائل الترفيه ودور العبادة في كل تجمع من هذه التجمعات، بدلًا من انتشار الناس في القريات المتباعدة، مؤكدًا أنَّ هذا جهد كبير وأنَّه أصبح من هذا العطاء عند أبناء سيناء حقيقة فيه.

 

سيناء عيد تحرير سيناء تحرير سيناء قبيلة الترابين الترابين القوات المسلحة

مواد متعلقة

أحد مشايخ قبيلة الترابين لـ"الدستور": تلاحم أبناء سيناء مع القوات المسلحة هو تلاحم وطنى أصيل

رمال سيناء "ذهب المصريين".. لا تفريط ولا قبول بمخططات تمسها

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتجاجات الطلابية تجتاح الجامعات الأمريكية اعتراضًا على حرب غزة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى