الخميس 25 أبريل 2024
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عالم

عقوبات بريطانية على أفراد وكيانات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإيرانية

ايران
ايران

أعلنت بريطانيا، الخميس، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطين بالصناعات العسكرية الإيرانية. 

وقال وزير خارجية بريطانيا إن العقوبات رسالة واضحة بأننا سنحاسب إيران على سلوكها المزعزع ، فيما أعلن عن التواصل مع شركاه تقويض قدرة إيران على إنتاج وتصدير الأسلحة . 

 القصة الكاملة على العقوبات 

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الخارجية البريطانية: سنحاسب المسئولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار فى المنطقة


وفرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على 7 أفراد و6 كيانات أخرى مكّنت إيران من القيام بأنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل.

يضاف إلى أكثر من 400 عقوبة فرضت بالفعل على إيران. وتشمل العقوبات السابقة الحرس الثوري الإسلامي بكامله والعديد من المسؤولين عن الهجوم على إسرائيل.

وفي حزمة منسقة مع الولايات المتحدة، تم فرض عقوبات على شخصيات عسكرية إيرانية بارزة ردًا على الهجوم المباشر الخطير الذي شنته إيران على إسرائيل في 14 أبريل. 

وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن مجموعة من العقوبات لتشديد الشبكة على الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية والحد من قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية عن هذه العقوبات خلال حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كابري، حيث أكدت المملكة المتحدة وحلفاؤها دعمهم لأمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا الإقليميين.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك: لقد كان هجوم النظام الإيراني ضد إسرائيل عملاً متهورًا وتصعيدًا خطيرًا.

لقد فرضنا اليوم عقوبات على قادة الجيش الإيراني والقوات المسؤولة عن هجوم نهاية الأسبوع.

وتظهر هذه العقوبات - التي تم الإعلان عنها مع الولايات المتحدة - أننا ندين هذا السلوك بشكل لا لبس فيه، وسوف تزيد من تقييد قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: وفي وقت يتسم بالتوتر الشديد في الشرق الأوسط، كان قرار إيران بإطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ باتجاه إسرائيل يحمل في طياته خطراً جسيماً بوقوع آلاف الضحايا من المدنيين وتصعيداً أوسع نطاقاً في المنطقة.

إن العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم إلى جانب الولايات المتحدة تظهر إدانتنا القاطعة للهجوم الإيراني على دولة ذات سيادة.

ويجب إطلاق سراح سفينة MSC Aries وطاقمها على الفور، ويجب على إيران وقف سلوكها المتهور وغير القانوني. المزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد.

أدانت المملكة المتحدة الهجوم الإيراني الخطير على دولة ذات سيادة، والذي أدى إلى زيادة تأجيج التوترات في الشرق الأوسط وعمل على زيادة عزلة إيران على المسرح العالمي. تم إجراء التصنيفات اليوم بموجب نظام العقوبات الجديد على إيران في المملكة المتحدة، والذي يمكّن المملكة المتحدة من استهداف سلوك إيران العدائي.

وتم فرض عقوبات إضافية على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: توجه وتنسق القوات المسلحة الإيرانية.

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