الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منها City of God.. أفلام أجنبية طرحت مؤخرًا في السينمات

City of God
City of God

طُرحت دور العرض السينمائي مؤخرًا، عدد من الأفلام الأجنبية التي يبحث عنها الجمهور في الأيام الماضية، يرصدها “الدستور” في السطور التالية..

 

City of God

وهو مصنف R18 أي لا يسمح بمشاهدة المحتوى لمن هم تحت 18 عاما، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية عن ضاحية قامت الحكومة البرازيلية ببنائها لتكون مأوى لبعض الفقراء والمتشردين فى الستينات بعيدًا عن ريو دي جانيرو، وسميت هذه الضاحية (مدينة الرب) ويحكي كيف تطورت الحياة في هذه المنطقة حتى صارت أكبر البؤر الإجرامية في البرازيل. 

 

Barbie and Stacie to the Rescue

هو أحد الأفلام الـ "نيمشن" التي طرحت مؤخرًا داخل دور العرض السينمائي، وتدور قصته حوّل عائلة (روبرتس) التي تذعب إلى ويسكونسن لحضور مهرجان المناطيد، وبينما تجد (ستايسي) نفسها غير منسجمة مع أنشطة البالغين ولا يمكنها اللعب مع الأطفال الصغار، سريعًا تندمج مع (باربي) و(سكيبر) وتنطلق معهما في العديد من المغامرات.

 

Boy Kills World

هذا الفيلم طرح في دور العرض السينمائي مساء أمس الأربعاء، وهو يدور في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول قصة شاب أصم يتمتع بخيال جامح يتعرض والداه للقتل، ويستغل رجل الأمر في تحويل الشاب إلى أداة للقتل، وتتوالى الأحداث.

 

Monkey Man

تدور أحداثه حول شاب مجهول ينطلق في رحلة من العنف والدموية؛ في سبيل الانتقام من النظام الذي تسبب في مقتل والدته ووضع الكثير من الفقراء والضعفاء في ظروف بالغة الصعوبة.

 

Spy x Family Code: White

تدور أحداثه حوّل البطل بعد تلقيه أمرًا بالاستبدال في عملية Strix، قرر Loid مساعدة Anya في الفوز بمسابقة الطبخ في أكاديمية Eden، من خلال إعداد وجبة المخرج المفضلة لمنع استبداله.

 

Civil War

تدور أحداثه حوّل رحلة عبر مستقبل أمريكا البائس، تتبع فريقًا من الصحفيين الملحقين بالجيش وهم يتسابقون مع الزمن للوصول إلى العاصمة قبل نزول فصائل المتمردين إلى البيت الأبيض.

City of God Barbie and Stacie to the Rescue Boy Kills World Monkey Man Spy x Family Code White Civil War الأفلام الأجنبية دور العرض السينمائي

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