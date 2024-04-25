الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبطال إفريقيا.. كولر: جاهزون لمباراة العودة أمام مازيمبى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، جاهزية الأهلي لمباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف “كولر” خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة الغد بين الأهلي ومازيمبي. حظوظ الفريقين متساوية غدًا، وكان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر قوة، غدًا، لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا.

وأكد المدير الفني أن مباراة الذهاب في الكونغو كانت مختلفة من حيث الأجواء وأرضية الملعب من النجيل الصناعي، ولكن الأهلي تغلب على تلك الصعاب.

وشدد كولر على خطورة نتيجة التعادل السلبي في كرة القدم خلال مواجهات الذهاب، موضحًا أن تسجيل المنافس هدفًا قد يزيد من صعوبة المباراة، وهو ما يتطلب تركيزًا شديدًا من اللاعبين واستغلال الفرص المتاحة.

كولر يختار قائمة مباراة مازيمبى عقب مران الأهلى اليوم 

وأوضح المدير الفني أنه سوف يحسم اختياراته لقائمة مباراة مازيمبي عقب المران الختامي مساء اليوم.

وأشار كولر إلى أن الفريق واجه غيابات قبل مباراة الذهاب خاصة في وسط الملعب، إلى جانب تعرض الفريق لإصابات جديدة خلال المباراة، وهو ما دفعه إلى إشراك محمود متولي بالتنسيق مع سامي قمصان، المدرب العام، مشيدًا بأداء اللاعب خلال مباراة الذهاب. 

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد مجددًا على سعادته بالحضور الجماهيري، وقال إنه يؤمن أن الكرة للجماهير، وعندما يلعب أي فريق أمام جماهيره تكون الدوافع كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

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