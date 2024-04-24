وزير الرياضة: تنظيم مصر لكأس العالم للأندية وعظماء اليد السبعة "حدث عالمي"

أكد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنح مصر حق استضافة وتنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوبلمدة 3 نسخ متتالية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استضافة بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم؛ إنما هو حدث عالمي كبير وفريد.

أشار الوزير أن دعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية أوصلها العالمية في استضافة البطولات والأحداث الدولية، وأيضًا بفضل التطورات في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية والتى توجت بامتلاك مصر لواحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم.

وأضاف صبحي أن النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية العالمية، ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021؛ كان له أبلغ الأثر فى ثقة الأسرة الرياضية الدولية فى القدرات الفنية والبشرية واللوجستية للدولة المصرية وكذلك امكانات البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية فى الاستادات والصالات المغطاة والمدن الرياضية والأولمبية وغيرها.

كان الاتحاد المصري لكرة اليد قد نجح في الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" لمدة 3 نسخ متتالية أعوام 2024 و2025 و2026.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد فوزه ببطولة ‏كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.

كما سيشارك فريق كرة اليد بالزمالك خلال النسخة المقبلة بالعام الجاري، بصفته ممثلًا عن الدولة المستضيفة.

واتفقت الشركة المتحدة للرياضة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد على الحصول على حق تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للأندية.

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