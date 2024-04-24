بمشاركة الأهلى والزمالك.. مصر تحصل على حق تنظيم كأس العالم للأندية لكرة اليد

نجح الاتحاد المصري لكرة اليد، في الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" لمدة 3 نسخ متتالية أعوام 2024 و2025 و2026.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد فوزه ببطولة ‏كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.

كما سيشارك فريق كرة اليد بالزمالك خلال النسخة المقبلة بالعام الجاري، بصفته ممثلًا عن الدولة المستضيفة.

واتفقت الشركة المتحدة للرياضة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد على الحصول على حق تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن مصر سبق أن نظمت بطولة كأس العالم لكرة اليد عام 2021 بمشاركة أكبر المنتخبات من كافة القارات وفاز بها منتخب الدنمارك وقتها.

يذكر أن الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 23-21 في الجزائر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، منح مصر تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، إضافة إلى استضافة بطولة العظماء السبعة بالصالة المغطاة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين لأول مرة، وأشار إلى أن ذلك بعد الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في تطوير البنية التحتية والذي ساهم بقدر كبير في نجاح مصر باستضافة البطولة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالخبرات الكبيرة والذي تمكنها من استضافة أقوى البطولات، لذلك كان الاتحاد الدولي على قدر كبير من الثقة في أن مصر ستنجح في تنظيم البطولة.

وكان الأهلي والزمالك قد تأهلا إلى نصف نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية، حيث سيلتقي المارد الأحمر مع الترجي التونسي والزمالك مع شبيبة سكيكدة الجزائري.

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