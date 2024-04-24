مانشستر يونايتد يحوّل تأخره لفوز مثير على شيفيلد يونايتد برباعية

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

تقدم جايدون بوجل لصالح شيفيلد يونايتد في الدقيقة 35 قبل أن يدرك هاري ماجواير التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 42.

وأضاف بن بريريتون الهدف الثاني لصالح شيفيلد يونايتد في الدقيقة 50 قبل أن يتمكن برناردو سيلفا من تسجيل هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61 والثاني في الدقيقة 81.

واختتم راسموس هويلوند رباعية مانشستر يونايتد في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند 53 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة في المركز الأخير.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت بسيطرة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد لكن بدون أي خطورة على مرمى شيفيلد يونايتد.

في الدقيقة العاشرة، تسديدة من أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد من يسار منطقة الجزاء ردت من دفاعات شيفيلد.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من برونو فيرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كاسيميرو برأسية مرت أعلى العارضة.

تسديدة ضعيفة من بن بريريتون من داخل منطقة الجزاء أمسك بها أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد.

تسديدة من أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس ويسلي فودرنجام من يسار مرماه بشكل رائع.

شيفيلد تقدم في الدقيقة 35 بعد تمريرة خاطئة من أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد وصلت إلى جايدن بوجل يمين منطقة الجزاء فانطلق الأخير في اتجاه المرمى ثم سدد كرة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت الزاوية اليسرى لأندري أونانا.

وجاء التعادل في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية من أليخاندرو جارناتشو من جهة اليسار قابلها هاري ماجوير برأسية من على القائم القريب سكنت أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة 45 تسديدة من أليخاندرو جارناتشو من منتصف منطقة الجزاء ابعدها حارس شيفيلد ويسلي فودرنجام من يمين مرماه.

شيفيلد تقدم مجددًا في الدقيقة 50 بعد كرة عرضية من بن أوسبورن من يسار منطقة الجزاء قابلها بن بريريتون بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 60 حصل اليونايتد هلى ركلة جزاء بعد ركلة ركنية لمانشستر يونايتد من جهة اليمين نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد اعاقة لمحاولة مرور هاري ماجواير.

سجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لصالح اليونايتد في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

تسديدة من بن بريريتون لاعب شيفيلد من خارج منطقة الجزاء ارتطمت باندري أونانا ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 81 جاء الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد بعد تسديدة صاروخية من برونو فيرنانديز من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وفي الدقيقة 86 سجل راسموس هويلوند الرباعية لصالح اليونايتد بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز من جهة اليمين قابلها راسموس هويلوند بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.