إطلاق نتائج دراسة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة"

شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في فعالية إطلاق نتائج دراسة "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" بمكتبة الإسكندرية، والتي أعدها المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.

التمكين الاقتصادي للمرأة



حضر الفعالية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الأكاديميين وممثلي جهات حقوق المرأة.

خلال فعاليات الجلسة الرابعة حول توصيات الدراسة أكد الدكتور أشرف العربي على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتًا إلى ضرورة وجود دراسات تركز على مساهمة المرأة في كل من الناتج المحلي الاجمالي، ونسبة مساهمتها في سوق العمل وكذلك في حجم الإنفاق والاستهلاك لقياس التقدم المحرز لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.

تحديات تمكين المرأة



وأشار العربي إلى أن تمكين المرأة لا يزال يواجه العديد من التحديات خاصة تلك المتأصلة في الأعراف الاجتماعية والثقافية، والتي تقف حائلًا أمام التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي وتعديل المفاهيم والآراء حول العوائد المتحققة من تمكين المرأة.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي علي ضرورة وضع إطار مؤسسي داعم للمرأة، يضمن أفضل الممارسات لزيادة مشاركتها في مختلف المجالات بما يحقق التمكين الفاعل والمستدام، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به كل من الإعلام والدراما، والمناهج التعليمية والتربوية، والخطاب الديني لتشجيع التغيير المجتمعي، ودعم تمكين المرأة.

جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي يعد الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث إنه جار الانتهاء من إعداد الدليل المخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناء على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والدعم الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.