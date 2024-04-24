الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحد عواقل قبيلة السواركة بسيناء: نشعر الآن بالأمن والأمان.. وتنمية سيناء شاملة

سيناء
سيناء

قال الشيخ بكر محمد سويلم، أحد عواقل قبيلة السواركة بسيناء، إن المواطن في سيناء كان يشعر بالتهميش وعدم الاهتمام قبل ذلك، ولكن منذ بدء عملية الحرب على الإرهاب تغيرت الصورة ثم تحسنت أكثر بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.

تنمية سيناء 

وأكد الشيخ بكر محمد سويلم، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة: "الصورة اختلفت وأصبح هناك اهتمام بتنمية سيناء وخطط واقعية للتنمية في المجالات، وتوجد مدن جديدة نُفذت وأخرى ما زال يتم إنشاؤها وشبكة الكهرباء تغيرت، والميناء اللى بيتعمل ودلوقتي".

التضحة من أجل الوطن 

وأضاف في حديثه، أن احتفالات النصر لا تخص أهل سيناء فقط، ولكن مصر بالكامل، حيث ضحى الشعب المصري بروحه لاستعادة هذه الأرض من الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: الحمد الله نحن نشعر الآن أن في أمن وآمان والعمارات السكنية الجديدة قبلها كان عمارات قديمة أو مناطق دون مبان سكنية.

واستطرد: "التنمية الحقيقية تبنى على أيد النابغين والأكفاء من أبناء سيناء وهذه المرحلة بدأت، وعملية التنمية تتم على يد الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة الأركان".

أحد مشايخ قبائل سيناء بكر محمد سويلم الحياة اليوم الحياة تنمية سيناء

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