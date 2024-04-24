لا يفوتك هذا المساء| فصائل فلسطينية تعلن السيطرة على مسيرتى إسرائيليتين.. والخطيب يحتفل بمرور 117 عامًا على تأسيس الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

السيسى: العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعًا

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الرئيس السيسى: حلمنا يكون عندنا منشآت رياضية تليق بمصر وشعبها

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية. وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق البطولة بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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فصائل فلسطينية تعلن السيطرة على مسيرتى إسرائيليتين خلال تنفيذهما مهام استخبارية

قالت وسائل إعلام، إن فصائل فلسطينية تعلن السيطرة على مسيرتي استطلاع إسرائيليتين خلال تنفيذهما مهام استخبارية في خان يونس جنوبي غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693092

التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة داخل شقة سكنية فى المرج

صرحت جهات التحقيق فى المرج، بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة. كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693085

تقارير: الاحتلال يستغل اقتحام رفح كوسيلة ضغط فى مفاوضات المحتجزين

أشارت تقارير عبرية إلى توقعات بانعقاد اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي غدًا الخميس، لمناقشة مبادرة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بحسب موقع "واللا". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4693054

"هيفضل بإذن الله رقم واحد".. الخطيب يحتفل بمرور 117 عامًا على تأسيس الأهلي

بعث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي برسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بمناسبة مرور 117 عامًا على تأسيس النادي. وقال محمود الخطيب في بيان نشره النادي الأهلي: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

توقع خبراء الاقتصاد تراجع انخفاض أسعار العقارات بنسبة 20٪ خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاض أسعار مواد البناء، وتحرير سعر صرف الدولار، وتوفير العملة الصعبة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. أهم النصائح للحفاظ على البرودة فى الطقس الحار

يرحب معظمنا بالطقس الحار، إلا أن الحرارة الشديدة يمكن أن تكون مميتة، وتؤثر على الشباب وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وقد يُصاب عدد أكبر من المعتاد بأمراض خطيرة أو يموتون نتيجة الأمراض المزمنة المرتبطة بالطقس. لذلك تستعرض “الدستور” أهم النصائح للحفاظ على البرودة في الطقس الحار: لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4692957