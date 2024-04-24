السيسى: العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعًا
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية.
وقال الرئيس السيسي، خلال حفل انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية: "الحمدلله خلال خمس سنوات أصبحت لدينا مدينة أوليمبية يتم فيها تنظيم كل المسابقات الدولية طبقًا لمعايير الاتحادات المختلفة"، معقبًا: "العاصمة الإدارية كانت حلمًا منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعًا".
وأضاف: "كل الرياضات والمسابقات المطلوبة توجد لها منشآت تليق بها".
وأكمل: "أهنئ مصر وشعوبنا العربية، بالمنشآت الرياضية".