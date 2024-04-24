الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أحمد بهاء شعبان: كتاب الرئيس الصينى أهم وأدق سجل لمسيرة الصين

أحمد بهاء شعبان
أحمد بهاء شعبان

قال أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، نجتمع اليوم لكي نُدشن واحدةً من أهم الأحداث السياسية ـ الفكرية، العالمية، المُعاصرة، مُجسدة في صدور "المجلد الرابع" من أعمال الرئيس الصيني "شي جين بينج" المُوقر، لكي يُضاف إلى الأجزاء الثلاثة السابقة، التي أهدتها المكتبة الفكرية الصينية العامرة، إلى الإنسانية كافة وإلى الناطقين بالعربية، مُترجمةً إلى العربية.

جاء ذلك في مؤتمر حفل إطلاق وتوقيع  كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة، المؤتمر الذي أطلقه  بيت الحكمة للصناعات الثقافية، اليوم، برئاسة د.أحمد سعيد،  تحت عنوان "حوار الحضارات حول الحكم والإدارة" برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور»، ومشاركة د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ ووفد صيني رفيع المستوى.

txt

"يجرى فى ملابسه كالضليل".. جديد حسين عبدالرحيم عن "بيت الحكمة للثقافة"

وأكد شعبان أنه يمكن اعتبار المُجلدات الأربعة، التي صدر جزؤها الأول باللغة العربية عام 2014، أكبر وأهم وأدق سجل لمسيرة الصين الناجزة، سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا، على طريق "التقدُّم وتعميق الإصلاح والانفتاح بثبات، ودفع بناء تحديث منظومة حوكمة الدولة وقدرتها على الحوكمة بقوة، وحشد القوة الجبّارة لتحقيق حلم الصين للنهضة العظيمة للأمة الصينية، وبدء مسيرة جديدة للإصلاح والانفتاح في الصين وبناء التحديث فيها"، مثلما جاء في مقدمة الناشر للمُجلد الأول، التي تضمنت أيضًا سؤالين على درجة عالية من الأهمية: "ما هي التغيُّرات التي ستشهدها الصين؟، وما هو التأثير الذي ستجلبه للعالم؟"، ولفت إلى أنه بعد سنواتٍ عشر، وبين أيدينا ما يعطينا إجابات مُحَدّدة على هذين السؤالين الكبيرين، في مواجهة ما أشارت إليه مقدمة الناشر للمجلد الرابع: من وضعٍ "مُعقّد مُتمثل في تشابك التغيُّرات الكبيرة والوباء اللذين لم يسبق لهما مثيل مُنذ قرن من الزمان، وفي دخول العالم إلى فترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، وفي مواجهة المخاطر والتحديات النادرة في العالم وفي التاريخ".

أحمد بهاء شعبان المكتبة الفكرية الصينية شي جين بينج محمد الباز السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

"البحوث الزراعية": زراعة البن فى مصر ما زالت فى إطار التجارب البحثية

أسعار السمك تنهار.. الأسواق تسجل انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بإمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

بالرعاية الإعلامية لـ "ادستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة