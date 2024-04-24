الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

حسين زين: كتاب "شى بينج" يسهم فى تعزيز التبادلات الصينية ـ المصرية

حسين زين
حسين زين

أطلق بيت الحكمة للصناعات الثقافية، برئاسة د.أحمد سعيد، ندوة حوار الحضارات حول الحكم والإدارة وتقديم وإطلاق كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور» ومشاركة د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، وذلك بقصر الأمير محمد علي بالمنيل. 

إطلاق كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة 

أشار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في كلمته في المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يعزز العلاقات المصرية الصينية، ونرحب دائمًا بكافة الخطوات التي من شأنها دعم تلـك العلاقات.

وتابع زين "أن الهيئة الوطنية للإعلام تعتز بمشاركتها في هذا المؤتمر الذي يسهم في تعزيز التبادلات الصينية المصرية حول الإدارة والحوكمة وتحقيق الزيادة المعرفية حول السياسات الداخلية والخارجية الصينية، ومن جانب الهيئة الوطنية للإعلام فهناك دور فاعل في دعم تلك الخطوات وتسليط الضوء عليها عبر إذاعات وقنوات الوطنية للإعلام.

وأكد أن هناك تعاونًا بنّاء ومُثمرًا في مختلف المجالات الإعلامية مع مؤسسات إعلامية صينية ذات خبرات متميزة ومهنية واحترافية عالية، كما أقمنا سويًا تظاهرات ثقافية وفنية بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بهدف التعرف على الحضارة والثقافة العريقة للشعبين الكبيرين مصر والصين ونتطلع للمزيد من التعاون الفاعل بما يحقق مردودًا ثقافيًا وإعلاميًا واقتصاديًا.

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سفير الصين بالقاهرة: العلاقات المصرية- الصينية فى أفضل حالاتها

وختم زين حديثه: "نسعى سويًا بشكل متواصل ولتنسيق كافة الجهود والسياسات، لإنتاج ثقافي ومعرفي يعزز من العلاقات المصرية الصينية متمنين التوفيق لهذا المؤتمر الهام".

شارك في الندوة السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج ووفد صيني رفيع المستوى يضم رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومن مصر يشارك نخبة من المسئولين والمتحدثين منهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كما سيتم توجيه الدعوة بالحضور لوزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة ونخبة من الضيوف.

يأتي ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، ويعقد ندوة حوار الحضارات حول الحكم والإدارة وتقديم وإطلاق كتاب الرئيس الصيني حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة، لتعريف القراء في المنطقة العربية ومصر بالصين في العصر الجديد، وللارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر من أجل التنمية والرخاء إلى آفاق جديدة، والتأكيد على متانة العلاقات المصرية الصينية، وذلك بحضور نخبة من المسئولين الصينيين والمصريين.

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