سفير الصين بالقاهرة: العلاقات المصرية- الصينية فى أفضل حالاتها

قال السفير الصيني بالقاهرة، السيد لياو ليتشيانح، في مؤتمر عرض وتقديم الطبعة العربية لكتاب شي جين بينغ حول الحكم والإدارة، والذي عقد اليوم الأربعاء في قصر الأمير محمد علي، إن الكتاب يتكون من عدة أجزاء تكشف خصاىص الدولة الصينية في عهد الرئيس الصيني، وهو هام لفهم خطوات الصين في العصر الجديد.

كتاب شي جين بينغ

وأضاف أن الكتاب دليل لفهم الصين وخطواتها وحضارتها ومسيرتها التنموية، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني اتحد مع الشعب الصيني لتحقيق الاستقرار والتنمية وخلق شكلًا جديدًا من الحضارة الصينية.

وقال إن الصين باتت الآن أكبر دولة في احتياطي النقد الأجنبي في العالم وهي القوة المحركة.

وتابع أن الكتاب أفضل حامل لتفسير معجزات الصين ونشر تجاربها، وهو أفضل حامل لنشر مفهوم الصين وحضارتها وكيف واجهت الصين التغيرات العالمية المختلفة، لا سيما وسياسة تحقيق التنمية في العالم، فضلًا عن تعاونها مع الدول العربية ومنها مصر كما هو واضح في اتفاق ومبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أن الكتاب دعا إلى التعددية القطبية، ويجسد الكتاب عزيمة الصين لتحقيق التنمية السلمية.



العلاقات المصرية الصينية



لياو ليتشيانح قال إن الصين ومصر شريكان وتجمعهما شراكة وطموحات وتنمية مشتركة، موضحًا أن العلاقة بين البلدين في أفضل حالاتها، خاصة السنة الحالية، مع زيارة وزير الخارجية الصيني إلى القاهرة، وانضمام مصر لمجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن هناك تبادلًا ثقافيًا كبيرًا بين البلدين.