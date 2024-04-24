برعاية “الدستور”.. فهد الهندال يرسل تحية لأهل غزة من مهرجان القاهرة الأدبى

تحدث الكاتب الكويتي فهد الهندال عن الأدباء الذين تناولوا المدينة والحرب في أعمالهم، وأرسل تحية لأهل غزة من مهرجان القاهرة الأدبي خلال فعاليات اليوم الخامس له، وبرعاية إعلامية من مؤسسة "الدستور".

وقال الكاتب الكويتي فهد الهندال، خلال كلمته بعنوان "المدينة والحرب" بمهرجان القاهرة الأدبي: "تحية كبيرة لمدينة غزة وأهلها، ونتمني أن تنتهى الحرب فيها عن قريب".

أشار فهد إلى أن هناك الكثير من الأدباء، الذين تناولوا في أعمالهم المدينة والحرب، مثل ليو تولستوي وديستوفوسكي، وغيرهم، وآخرين استخدموا في رواياتهم رفضهم للعنف، وكتبوا عن الصراع الدائم بين الحرب والسلام والحلم.

أضاف "الهندال": الروايات تنقل صرخة الألم والأمل في الحروب، واليوم يشهد العالم المعاصر الكثير من الحروب، آخرها مدينة غزة التي تشهد حربًا قاسية أمام موقف العالم الصامت تجاهها.

وذلك خلال ندوة بعنوان "المدينة والحرب" بمشاركة الكتاب، إياكي كابي (جورجيا) وأحمد عبدالمنعم رمضان (مصر) ومحمود جودة (فلسطين)، ويدير اللقاء فهد الهندال (الكويت).

وتعقد دورة هذا العام تحت شعار "المدينة والذاكرة" حيث تشهد مدينة القاهرة تحولات متسارعة تهدد في بعض جوانبها ذاكرتها الجمالية والثقافية ما يجعل مناقشة الأسئلة المختلفة حول تأثيرات المدينة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

كما يستضيف المهرجان هذا العام عددًا كبيرًا من الأدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا، كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينيات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.