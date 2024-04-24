محمد رشاد: الاحتفاء بترجمة كتاب الرئيس الصيني يعضد العلاقات الصينية العربية

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن هذا المؤتمر يعضد العلاقات الصينية العربية، فالاحتفاء بترجمة كتاب الحكم والإدارة للرئيس الصيني شي جين بينغ حدث يستحق الاهتمام في ظل نجاحات متواصلة تحققها الصين تحت قيادته، فنحن العرب نقف متسائلين كيف نجحت الصين بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة فاقتصادها هو الثاني عالميا والمرشح في خلال السنوات القادمة لكي يكون الأول عالميا، يدعونا لدراسة هذه التجربة الفريدة، ولن تجد أفضل من كتاب فخامة الرئيس شي جين بينغ لكي تطلع على كيفية إدارة وقيادة بلد بحجم الصين بنجاح، مما سيجعل معرفتنا بالصين تقوى، وتتعلم المفاهيم والأدوات التي تحقق بها الصين طفرات غير مسبوقة".

جاء ذلك في مؤتمر حفل اطلاق وتوقيع كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج حول الحكم والإدارة المجلد الرابع في القاهرة المؤتمر الذي اطلقته بيت الحكمة للصناعات الثقافية، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، تحت عنوان “حوار الحضارات حول الحكم والإدارة ”، برعاية إعلامية من مؤسسة «الدستور»، ومشاركة د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ ووفد صيني رفيع المستوى.

وتابع رشاد "ظلت الصين لقرون في المخيلة العربية مقرونة بالإنتاج الحرفي رفيع المستوى الذي هو نتاج المعرفة بدأت منذ عصور ما قبل التاريخ، هذه المعرفة التي قادت إلى اكتشاف المشترك بين الكتابة التصويرية أو العلامات في الكتابة الصينية والتي مازالت مستمرة إلى اليوم والكتابة التصويرية عند القدماء المصريين (الهيروغليفية)، وكأن جذور

أكد رشاد أن أكبر هدية قدمها الصين للعالم هي الورق الذي تم ابتكاره في الصين ثم انتشر وتطور على يد العرب في نقلة كبيرة في تاريخ المعرفة والعلم في العالم، إذ إن الورق كمادة لتدوين المعرفة، سهل الصناعة والتداول ويمكن الحصول عليه بسهولة ويسر وهو سبب وصول ما يزيد عن ٣ مليون مخطوطة من التراث العربي، وهو رقم يفوق

وواصلا كلمته قائلاً: ما زلنا إلى الآن تستخدم الورق في طباعة الكتب، بل إن بدايات تقنيات الطباعة تعود أيضا إلى الصين، هنا لابد لنا أن تستدعي الماضي للحاضر، فنمو حركة النشر والمعرفة في الصين في السنوات الأخيرة، جعلنا تقدر الإنتاج المعرفي في الصين الذي تتابعه في اتحاد الناشرين العرب من كتب، وكان دعم الصين الترجمة من الصينية الى العربية والعكس.

ولفت الى ان على الجانب الآخر نرى لأول مرة مبادرات عربية وصينية لترجمة الأدب والفكر العربي إلى اللغة الصينية، فكان الصين عبر هذه الترجمات تعيد اكتشاف العرب من جديد، وقد لاقت العديد من الكتب العربية المترجمة إلى الصينية رواجا في الصين غير مسبوق، هكذا تقود حركة النشر كل من الصين والمنطقة العربية نحو بناء صور معرفية عن كلا الجانبين، لكي تكون القاطرة، وتلك الشراكة قائمة على العلم والمعرفة.

وختم إننا في اتحاد الناشرين العرب تتطلع لأن يكون النشر أداة أكثر فاعلية في نشر المعرفة عن الصين، وكذلك أداة الفتح أفاق جديدة في معرفة الصين بالعرب