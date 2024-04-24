توابع مقاطعة الأسماك: ركود بالأسواق.. إغلاق للمحال.. وتخفيضات 30%

ما زالت أصداء حملة مقاطعة الأسماك فى المحافظات مستمرة، وما زال تأثيرها متواصلًا على الأسواق وحركتها، حيث أسهمت المبادرة فى تخفيضات تصل إلى ٥٠٪، مع استمرار حالة الركود.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور»، توابع تلك الحملات فى المحافظات المختلفة، وكيف أثرت على حركة السوق.

بورسعيد.. إغلاق عدد من المحال والمطاعم لتجنب الخسائر

شهدت محافظة بورسعيد لليوم الخامس على التوالى، إغلاق عدد كبير من محال بيع الأسماك وأفران الشوى، بالتزامن مع المقاطعة الشعبية للأسماك التى شهدتها المدينة الباسلة وامتدت لمحافظات الجمهورية.

قال وسام الصفتى، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد، إن ٦٠٪ من محال بيع الأسماك وأفران الشوى، أغلقت بشكل كامل، بعد استمرار المقاطعة لليوم الخامس على التوالى، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة، وانطلقت فى كل محافظات الجمهورية.

وكشف «الصفتى» عن استمرار الحملة خلال شم النسيم، إضافة إلى مقاطعة الأسماك المملحة الفسيخ، ما يقطع خط التواصل بشكل كامل، مع بائعى الأسماك فى المحافظة والمحافظات المنضمة للمبادرة.

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من محال بيع الأسماك الكبيرة فى المحافظة، أغلقت أبوابها منذ ثلاثة أيام، نظرًا للخسائر الكبيرة التى لحقت بها خلال الخمسة أيام الماضية، خاصة مع فساد كميات كبيرة من الأسماك لديها.

كفر الشيخ.. الأهالى يواصلون المقاطعة لحين نزول الأسعار

واصل أهالى محافظة كفرالشيخ حملتهم لمقاطعة شراء الأسماك، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة.

وكثف أهالى المحافظة من دعوات المقاطعة، على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت هاشتاج «خلوه يعفن»، مؤكدين أن حملتهم ستستمر حتى تخفيض الأسعار ورجوعها إلى مستواها الطبيعى، وإيقاف حالة استغلال التجار لهم، التى استمرت خلال الفترة الأخيرة بشكل فج ودون مبرر.

وعبّر محمد شرابى، نقيب صيادى البرلس، عن أمله فى أن تسهم تلك الحملة فى تخفيض أسعار الأسماك بالأسواق، لتكون فى متناول الجميع، لافتًا إلى أن ٨٠٪ من الأسماك المعروضة حاليًا فى أسواق المحافظة، هى أسماك مزارع وليست «بلدى»، أى أن الصياد ليس له دخل فى هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار، داعيًا أصحاب المزارع السمكية إلى تخفيض الأسعار، خاصة بعد انخفاض تكلفة العلف فى الفترة الأخيرة.

الإسكندرية.. كساد رغم التخفيضات

تواصل تأثير حملة مقاطعة الأسماك على أسواق الإسكندرية، حيث انخفضت حركة البيع مع عزوف المواطنين عن الشراء، استجابة للحملة.

وبالتزامن مع الحملة، بدأ بعض المحال التسويق لأسماكها وطرح عروض بأسعار مخفضة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل امتناع المواطنين عن الشراء.

وقالت رشا أحمد، إنها مستمرة فى المقاطعة حتى انخفاض الأسعار، مشيرة إلى أنها تحث كل معارفها على التصرف بإيجابية والاستجابة لحملة المقاطعة.

وذكر مجدى على، أنه يقاطع الأسماك منذ بدء الحملة ومستمر فى ذلك حتى انتهائها، لافتًا إلى أن الحملة نجحت بشكل كبير فى الإسكندرية، والكثير من التجار خفضوا الأسعار، ولكن الاستمرار فى المقاطعة هو ما سيحقق الهدف بخفض الأسعار بشكل دائم. وقال محمد حسن «إسكندرية دايمًا لها كلمتها»، مشيرًا إلى أنه بعد انطلاق الحملة فى بورسعيد، كانت الإسكندرية هى المحطة الثانية فى الحملة، فهى المحافظة التى يحب أهلها الأسماك، ولكن يمكنهم الاستغناء عنها.

الغربية.. انخفاض من 15 إلى 30% فى الأسعار

عبّر مصطفى علوش، تاجر الأسماك بالغربية، عن قلقه وجميع التجار، إزاء الخسائر الفادحة التى يتكبدها قطاع الأسماك جراء حملة المقاطعة، مناشدين الحكومة والجهات المعنية، اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على التجار، وتوفير الدعم اللازم لهم.

وتعهدت الحكومة، متمثلة فى مديرية التموين لمحافظة الغربية، بالتعامل مع هذه الأزمة بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغوط على المستهلكين والتجار، على حد سواء، وأعلنت عن خطة شاملة للتدخل فى سوق الأسماك، تشمل تنظيم الأسعار ومراقبة الجودة.

وأشارت تقارير إلى أن حملة المقاطعة أثرت بالفعل على الأسعار فى المحافظات المشاركة، وشهدت انخفاضًا ملحوظًا فى تلك المناطق، تراوح بين ١٥ و٣٠٪، ما يعد تطورًا إيجابيًا للمستهلكين. وقالت عواطف عبدالخالق، أحد أعضاء الحملة بالغربية، إنه من المهم أن نلاحظ أن حملة المقاطعة لها آثار إيجابية وسلبية، فمن جهة تسهم فى توعية المستهلكين بقضية ارتفاع الأسعار، وتعزيز وعيهم بحقوقهم كمستهلكين، ومن جهة أخرى تتسبب فى خسائر للتجار مع تعرض كميات كبيرة للتلف والهدر.

وأضافت «يجب أن يتعاون المستهلكون والتجار والسلطات المعنية معًا، لإيجاد حلول مستدامة لتحسين الوضع فى سوق الأسماك، قد تشمل هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلى، وتحسين البنية التحتية لصناعة الأسماك، وتعزيز الرقابة ومراقبة الأسعار، وتوفير الدعم المالى والتقنى للتجار والمزارعين».

الإسماعيلية.. الأسعار تتهاوى إلى ٥٠%

واصل أهالى محافظة الإسماعيلية حملة مقاطعة شراء الأسماك مع ارتفاع أسعارها، وشهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة ٥٠٪ عما كانت قبل انطلاق المبادرة.

وقال محمد الجزار، من أهالى المحافظة، «إننا فى محافظة الإسماعيلية مستمرون فى مقاطعة شراء الأسماك، لأن التجار أصبحوا المتحكم الوحيد فى السعر، ويضعونها طبقًا لهواهم الشخصى، دون أى مرجعية، رغم أن الأسماك كلها مستخرجة فى مياه قناة السويس».

وقال تامر ممدوح «كتير منا يقدر يشترى، لكن هناك حق للفقير والمحتاج وأصحاب المعاشات ومحدودى الدخل والأرامل والمطلقات واليتامى، وغيرهم من المتعففين».

وأضاف: «كل هؤلاء لهم حق المساعدة علينا، عبر الدعم وتوفير السلع بسعر مناسب لدخولهم، فليس من العيب أن نقاطع ونحرم أنفسنا وأهلنا عدة أيام، ولكن العيب أن تأكل وجارك مش لاقى اللقمة».