خالد الجندى: قيم شعب فلسطين تنتصر أمام العالم والعار على الصهاينة ليوم القيامة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن النصر الحقيقي هو الثبات على المبادئ وعدم التنازل عن القيم وعدم الوهن والقوى هو الذي يثبت وينتصر بقيمه ومبادئه ويحافظ على كرامته حتى وإن مات، واستشهد قائلًا: "لو واحد كافر قتل مؤمن المنتصر هو المقتول لأنه حافظ على اإيمانه ومبادئه".

وأوضح الجندى، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه رغم ما يحدث في فلسطين وشعبها، إلا أننا جميعًا نرى أن الشعب المحاصر هو الأقوى والأضعف هو الأقوى في نظر الجميع، بينما الإسرائيليون الصهاينة ضعفاء وخاسرون أمام الجميع".

وتابع: "قيم شعبنا في فلسطين هى اللي انتصرت على المعتدين وسقطت كرامة المعتدي في المجتمع في العالم والنسل سيتجدد وسيبقى العار على الصهاينة إلى يوم القيامة وعلينا اللجوء إلى الله والإيمان به أنه قادر على أن يفعل أي شيء".

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