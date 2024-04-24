بمشاركة مصرية.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لجراحة السمنة بالأردن

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الرابع لجراحة السمنة والذي تنظمه جمعية جراحة السمنة الأردنية، تحت رعاية وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، في الفترة من 24-26 الجاري بالعاصمة الأردنية عمان.

ويشارك في أعمال المؤتمر الدكتور علاء عباس أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بطب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، ولفيف من الأطباء العرب والدوليين المتخصصين في أمراض السمنة.



وقال رئيس الجمعية الأردنية الدكتور سامي سالم إن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام كل ما يتعلق بأمراض البدانة والسمنة ومضاعفاتهما السلبية وآثارهما وطرق العلاج الحديثة، وعرض وما توصل إليه العالم والطب في مسألة العلاج من خلال أكثر من 60 محاضرة علمية متخصصة يقدمها أطباء خبراء في عالم الجراحة من داخل المملكة وكل من (مصر،أمريكا، بريطانيا، فرنسا، النمسا، إيطاليا، تونس، السعودية، الإمارات، الكويت، تركيا، مصر، العراق، فلسطين).

وأضاف سالم وهو أيضا رئيس المؤتمر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الخبرات الأردنية في هذا المجال تفوق في قدراتها ماهو موجود في كثر من الدول، ويقصدنا مرضى لهذا النوع من الجراحات من نحو دول العربية والأجنبية، خاصة وأن لدينا مستشفيات على مستوى عالي في هذا المجال.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في المملكة اهتم بمرض السمنة، وسعى إلى إدخال مجموعة من التقنيات الجراحية في علاج هذا المرض بأحدث الطرق الجراحية، وقام بإجراء العمليات الجراحية بالمنظار الجراحي للسمنة والتي حققت نتائج جيدة، من أهمها تقليل نسب المضاعفات والمخاطر من الإجراء الجراحي، والذي أدّى إلى زيادة كبيرة في أعداد المرضى الذين أُجريت لهم عملياتٍ لتخفيف الوزن.



من جانبه، قال الدكتور تغلب مزاهره رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إن هذا المؤتمر الدولي يعقد للمرة الأولى بالتزامن مع الندوة الدولية السابع والخمسون لنادي السمنة الدولي (IBC) والندوة الحادية عشرة لنادي السمنة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وللمرة الرابع على التوالي بتَأيِيد من الاتحاد الدولي لجراحة السمنة والاضطرابات الأيضية. (IFSO).

وذكر أنه سيعقد على هامش المؤتمر عدة ورش علمية متخصصة ونوعية للأطباء والممرضين، بالإضافة إلى ورش عمل لأخصائيي التغذية يقدمها كادر متخصص يمتلك الخبرة والمعرفة والتخصص في هذا المجال.