الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة فى مصرع "مدرس" داخل مصعد بالمرج

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة مصرع «مدرس» بعد أن انحشر جسده بين طابقين داخل مصعد في المرج.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بشأن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال شهود العيان على الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن مدرس المرج دخل الأسانسير للصعود إلى منزله وأثناء ذلك تعطل المصعد وحاول الضحية الخروج منه.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي انحشر بين طابقين، مما نتج عنه تهشم بالوجه والرقبة ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بمصرع مدرس جراء انحشاره بين طابقين داخل مصعد في المرج.

النيابة العامة في القاهرة مصرع مدرس مصعد في المرج صرحت النيابة بدفن جثمان الضحية تقرير الصفة التشريحية

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