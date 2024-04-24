التصعيد مستمر في غزة.. الاحتلال يواصل قصف واستهداف المدنيين في القطاع

شهدت العديد من المناطق بقطاع غزة سلسلة من الأحداث الدامية خلال الساعات الأخيرة.

ففي جنوب غزة، قصفت قوات الاحتلال حي الزيتون، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المنطقة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين السكان.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مطر غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، وفي نفس المنطقة وقع انفجار لطائرة انتحارية قرب مسجد القسام.

من جهتها، ردت كتائب القسام بقصف قوات العدو المتوغلة في شرق جحر الديك بقذائف الهاون.

وفي جنوب قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق في جنوب شرق خانيونس، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى في منطقتي معن والمواصي.

هذه التطورات الأخيرة تأتي في ظل تصاعد العنف في القطاع، مما يثير المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني وتصاعد المواجهات العسكرية بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن صافرات الإنذار دوت في كيسوفيم بغلاف غزة، مما يعكس حدة التوتر الحالية في المنطقة.