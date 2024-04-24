الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدفاع المدنى بغزة: انتشال 332 شهيدًا حتى الآن من المقبرة الجماعية فى مجمع ناصر الطبى

غزة
غزة

أعلن الدفاع المدني بغزة، عن أنه انتشل حتى الآن جثث 332 شهيدًا من المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».

انتشار الأمراض بغزة 

وفي السياق ذاته حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من حدوث كارثة صحية بين الأطفال بعد رصد العديد من حالات الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة، المؤسسات المعنية والأممية والإغاثية سرعة التدخل العاجل، لتجنب حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.

الدفاع المدني بغزة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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