الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مدته 3 دقائق.. حماس تنشر فيديو دعائي للمحتجزة هيرش بولين

حماس
حماس

نشرت حركة حماس فيديو دعائي جديد يُظهر علامات الحياة لدى الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، البالغ من العمر 23 عاما، بحسب  تايمز أوف إسرائيل.

وفي مقطع فيديو تبلغ مدته نحو 3 دقائق يعرف جولدبرج بولين، الذي شوهد فاقدا إحدى يديه نفسه ويطلب من الحكومة الإسرائيلية إعادة الرهائن إلى وطنهم.

لم يتم تأريخ الفيديو، لكن جولدبرج بولين يقول إنه محتجز منذ "ما يقرب من 200 يوم"، في إشارة إلى أنه تم تصويره مؤخرًا.

تم اختطاف جولدبرج بولين من حفلة سوبر نوفا بالقرب من رعيم صباح يوم 7 أكتوبر.

وأظهرت مقاطع الفيديو من هجوم حماس أن ذراع جولدبيرج بولين انفجرت من المرفق إلى الأسفل، بينما قام إرهابيو حماس بإلقاء قنابل يدوية على ملجأ اختبأ فيه هو وآخرون حاولوا الهروب من الحفلة.

وسبق أن أصدرت حماس مقاطع فيديو مماثلة للرهائن الذين تحتجزهم، فيما تقول إسرائيل إنها حرب نفسية مؤسفة.

معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تنشر مقاطع الفيديو بنفسها.

حركة حماس فيديو دعائي جديد رهينة إسرائيلية الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين حفلة سوبر نوفا وسائل الاعلام الاسرائيلية

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