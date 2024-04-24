الملك عبدالله الثانى يستقبل وزير خارجية ودفاع أيرلندا ويؤكد أهمية الاعتراف بدولة فلسطين

طالب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بضرورة وأهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من الدول الأوروبية.

ودعا الملك، اليوم الأربعاء، أثناء استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن إلى أهمية وضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، منبها إلى خطورة الوضع الإنساني المتفاقم، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بهذا الخصوص.

وكشف بيان أصدره الديوان الملكي الهاشمي الأردني، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية، والحاجة إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

كما أكد أن الملك، حذر من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدا مواصلة الأردن لدوره التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وبحث عاهل الأردن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، مثمنا جلالته موقف أيرلندا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وجهود تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، واستمرارها في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). حسب بيان الديوان الملكي الهاشمي الأردني.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأيرلندي في عمان الدكتور فنسنت اونيل.



تعد العلاقة الأردنية الأيرلندية قوية ومتينة ومتميزة في مختلف المجالات والمستويات، بما في ذلك، تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك التي تجمع البلدين الصديقين، والبناء عليها خاصة في المجالات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والثقافية، وهي علاقات تحتضن المواقف المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين وتطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والسلام، مثمنا الموقف الرسمي لأيرلندا تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وصلابة ومصداقية البرلمان الأيرلندي في الدعم المتواصل والثابت للشعب الفلسطيني.