الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبرزهم الزمالك والإسماعيلي.. دولارات الأندية المصرية "غنيمة للأجانب"

فيفا
فيفا

باتت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بشأن إيقاف القيد للأندية المصرية، على خلفية شكوى اللاعبين والمدربين الأجانب، أمر معتاد للغاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتى تكررت بشكل غير مألوف عن الكرة المصرية.

ويعتبر ناديى الزمالك والإسماعيلى هما الأكثر تعرضا لعقوبات المنع من القيد، والتى وصلت إلى 4 مرات فى الموسم الواحد، بخلاف الاندية الأخرى مثل بيراميدز والمصرى البورسعيدى وغيرها من الأندية المصرية التى تعرضت لعقوبات إيقاف القيد بسبب شكوى الأجانب.

وباتت دولارات الأندية المصرية غنيمة للاجانب سواء لاعبين او مدربين برغم معاناة الأندية المصرية من أزمات مالية طاحنة فضلاً عن أزمة الدولار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفتح المجال أمام العديد من التساؤلات حول الأخطاء التى يرتكبها مسئولى الأندية المصرية والتى تتسبب فى عقوبات من الفيفا.

جاء قرار "فيفا" بإيقاف القيد لنادى الزمالك لحين تسديد مليونية و400 ألف دولار لصالح المغربى خالد بوطيب، وكذلك مليون و700 ألف دولار لصالح البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك، مابيعنى ان الزمالك مطالب بدفع م4 ملايين و300 ألف دولار من أجل رفع اقاف القيد قبل بداية الموسم المقبل.

فى الوقت نفسه نجح مسؤلو النادى الإسماعيلي، ظهر اليوم فى إلغاء حظر القيد المفروض على الدراويش بعد سداد خمسة آلاف دولار، للمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق في حسابه الشخصي. 

كانت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا أصدرت قرارها إيقاف القيد للإسماعيلي بداية من 15مارس الماضي، ثلاث فترات متتالية بسبب عدم إلتزام المسؤولين بالنادي سداد مبلغ 612 ألف دولار، بخلاف فوائد التأخير حيث تم تحويل المبلغ في الثاني من أبريل الجاري، للاعب ناقص 5 آلاف دولار، حسبما أفاد محاميه في الرد على CAS التي أوقفت القيد حتى فكت الحظر قبل ساعات قليلة بعد تسليم القيمة المالية المتأخرة.

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