الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كفيف يطالب بحضانة ابنيه: "محتاجهم يسدوا عجزي"

محكمة
محكمة

تقدم أب كفيف  يدعي حمدي.ا  لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد طليقته يطالب فيها بضم حضانة أبناءه بعد زواج والدتهم.

وقال الأب في دعواه: “لدي من الأبناء طفلين يعيشا مع والدتهما منذ انفصالنا، فلم تتحمل إصابتي وحررت ضدي دعوي خلع وتركتني وحيدا رغم أني كنت لها نعم الزوج المثالي.. حرمتني بعدها من اطفالي لسنتين ونصف، ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن عنوانها لدي كل اقاربها للاطمئنان علي أطفالي”.

وتابع: "علمت مؤخرا  بزواجها وتأجيرها شقة أخري للابناء بجانب شقة زوجيتها برغم صغر سنهم إلا أنها تتركهم في الشقة بمفردهم، توجهت لها وطلبت منها السماح لي  بزيارة أبنائي أو استضافتهم بشقتي لاحتياجي لهم وليسدوا عجزي.

ولكنها ردت “مش عوزة ولادي يشوفوا أبوهم بالعجز والضعف ده، وبعد محاولات كثيرة لرؤية أطفالي جميها باءت بالفشل، لذلك لجأت محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى لضم حضانتهم وخاصة أن جدتهم للأم متوفية».

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