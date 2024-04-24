الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لليوم الثاني.. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تنشر المحبة في الكاتدرائية

القوافل المتحركة
القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة

استمرت لليوم الثاني على التوالي القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي تنتقل في العديد من ربوع مصر وتقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتواجدت منذ صباح أمس قوافل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية من خلال أكثر من ١٥ منفذًا متحركًا محملة بأطنان من السلع والمنتجات الغذائية، حوالي ٢٠٠ سلعة، لتلبية احتياجات المترددين على الكاتدرائية وتقديم المساندة والدعم الحقيقي لهم لمواجهه موجة الغلاء.

خير مزارعنا لأهالينا

ومن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اليوم اللحوم والأسماك، والرنجة والفسيخ، والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

وكان الإقبال كبيرًا نظرًا لانخفاض أسعار هذه المنتجات بمعدل ٣٠٪ عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وطالب المواطنون المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي أثناء تفقدهما القوافل باستمرارها بشكل دوري.

ومن جانبه، وجه المستشار سعيد صالح الشكر لقداسه البابا تواضروس الثاني، ولمدير الديوان البابوي والعاملين بالديوان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مهنئًا الجميع بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للمواطنين وتكرار تلك القوافل لتخفيف الأعباء الملقاه على عاتقهم.
   
يذكر أن اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير للقافلة بالكاتدرائية.

القوافل المتحركة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية السلع الأساسية الكاتدرائية والفسيخ

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