تأجيل محاكمة متهمين بالقتل وإحدث عاهة مستديمة فى المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهمين اثنين، مقيمين بمركز بني مزار، شمال المنيا، أحدهما متهم بالقتل، والثاني بإصابة آخر بعاهة مستديمة، إلى دور شهري مايو، ويوليو المقبلين، لاستكمال المرافعات، وسماع أقوال الشهود.

وفي التفاصيل، أجلت المحكمة جلسات محاكمة "م. ح. م" 42 سنة، عاطل، ومقيم بمركز بني مزار، والمتهم بإصابة أخر بعاهة مستديمة، إلى دور يوليو المقبل، وتأجيل جلسات محاكمة "ر. ح. أ"، 38 سنة، مقيم بمركز بني مزار، متهمًا بالقتل، إلى دور شهر مايو المقبل للمرافعة.



وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما في قضايا جنائية متنوعة، ما بين الاتجار في المخدرات، وإصابة آخر بعاهة مستديمة، والقتل.