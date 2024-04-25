هل يمكن أن يزيد التعرض الطويل لموجات الحرارة من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟

تؤدي موجات الحر إلى زيادة التعرق، مما يؤدي إلى الجفاف وإجهاد القلب، كما يواجه كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية مخاطر أكبر، لذا يعد الترطيب وتعديل الدواء والنظام الغذائي المتوازن أمرًا بالغ الأهمية أثناء الحرارة الشديدة لمنع مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لموقع "hindustantimes" يمكن أن يؤدي التعرض الطويل لموجات الحرارة إلى زيادة التعرق للحفاظ على برودة الجسم، وذلك بفضل زيادة تدفق الدم إلى الجلد، وهنا قد يؤدي فقدان السوائل في الجسم إلى الجفاف، وبالتالي فإن الحرارة الشديدة قد تدفع جسمك إلى العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة داخلية مستقرة، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم، لذلك في الصيف، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم في المعدل الطبيعي.

وهذا يضع ضغطًا مفرطًا على القلب ويمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية مميتة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض للطقس الحار للغاية في منتصف النهار إلى جانب النشاط البدني الشاق يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضربة الشمس.

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية (مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة والسمنة والسرطان وأمراض الكلى) وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في درجات الحرارة القصوى، علاوة على ذلك، فإن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى تفاقم الجفاف، وهي حالة قد تضعف الدورة الدموية وتزيد من سماكة الدم، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم بشكل فعال.

إذا تركت دون مراقبة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب) وخاصة بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من صحة معرضة للخطر.

من أجل الحفاظ على رطوبة جسمك والحفاظ على الدورة الدموية المثلى، يجب عليك: