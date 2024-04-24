سقوط بلكونة إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة شخصين بالقليوبية

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزئي في بلكونة بمبنى في شارع أرض الجمال بدائرة مركز شرطة الخانكة في القليوبية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة مركز الخانكة يفيد بانهيار جزء من بلكونة منزل بشارع أرض الجمال بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من «هانم ش» و«عباس م» 80 سنة.



وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين للمستشفى، وتبين من المعاينة الأولية انفجار ماسورة غاز أدت إلى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.