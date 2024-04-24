وفد الشبكة الإسلامية يتفقد موقع 50 بحيرة جبلية ومصادر للمياه فى جنوب سيناء

تستضيف وزارة الموارد المائية والري، خلال الأيام الحالية، الفريق الفني للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه INWRDAM والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تفعيلًا لتوصيات وقرارات الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مع الشبكة الإسلامية في شهر يناير 2024، بعمان عاصمة الأردن بمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل.

أسفرت اللقاءات عن توجيه منحة إلى مصر لتنفيذ مشروع حصاد لمياه الأمطار بمنطقة وادي فيران بجنوب سيناء و50 بحيرة جبلية لمواجهة أخطار مياه السيول.

يأتى ذلك فيما زار وفد من فريق عمل الشبكة الإسلامية، الأربعاء، محافظة جنوب سيناء لتفقد موقع المشروع المقدم كمنحة من الشبكة الإسلامية لوزارة الموارد المائية والري والممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولى SIDA بقيمة 300 ألف يورو لتنفيذ أعمال لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء والذى يتضمن إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى توفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية.

كما شارك في الزيارة فريق عمل فني من الوزارة ممثل في الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، وفريق عمل قطاع المياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور جمال قطب عن المركز القومي لبحوث المياه، والمهندسة هالة مصطفى عن قطاع مياه النيل.

التعاون مع الشبكة الإسلامية لتنفيذ مشروع الحماية من أخطار السيول

وقد التقى فريق عمل الوزارة وفريق عمل الشبكة الإسلامية أيضا، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى رحب بهم، مؤكدًا أهمية المشروع لخدمة الأهالي بمنطقة وادي فيران، كما أكد أيضا استعداد المحافظة لتقديم كل أنواع الدعم لتسهيل مهمة الوزارة بالتعاون مع الشبكة الاسلامية لتنفيذ المشروع، مشيرًا لإمكانية تقديم الدعم لتنفيذ مراحل لاحقة للمشروع في مجال الطاقة الشمسية.