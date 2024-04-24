الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نقل "تيفيز" إلى المستشفى بعد وعكة صحية مع ناديه

تيفيز
تيفيز

أعلن نادي أتليتيكو إندبندينتي الذي يدربه حاليا كارلوس تيفيز أن المهاجم الأرجنتيني السابق دخل المستشفى بسبب آلام في الصدر.

وتولى تيفيز، الذي خاض 76 مباراة مع الأرجنتين ولعب لأندية بوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، تدريب إندبندينتي في أغسطس 2023.

وقال النادي إن المدرب صاحب الـ 40 عامًا نقل إلى مستشفى ترينيداد في سان إيسيدرو بعد أن اشتكى من آلام في الصدر.

وأضاف في بيان "أجرى (المستشفى) الفحوصات المعتادة لتيفيز وكانت النتائج جيدة.

"سيبقى تيفيز في المستشفى كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من كافة الفحوصات".

تيفيز كارلوس تيفيز المهاجم الأرجنتيني أتليتيكو إندبندينتي بوكا جونيورز

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