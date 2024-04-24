مجلس الوزراء يبحث ضبط الأسعار وتعزيز الصادرات وتطورات المشروعات القومية

يضع مجلس الوزراء على رأس جدول أعماله، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ملف ضبط الأسعار في الأسواق، وذلك في إطار سعي الحكومة للسيطرة على التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضًا سبل تعزيز الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وذلك بهدف زيادة موارد العملة الصعبة وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني.

كما يتوقع أن يتناول الاجتماع سير تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين حياة نحو 60% من المصريين.

خطة التموين

وفي سياق آخر، سيناقش المجلس خطط وزارة التموين لموسم القمح، بما في ذلك استراتيجية تجميع أكبر كمية ممكنة من المحصول وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخبز.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم استعراض آخر تطورات الأوضاع فيما يخص برنامج الأطروحات الحكومية، وبحث سير الصفقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.