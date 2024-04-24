11 علامة لا تتجاهلها للأمراض الروماتيزمية عند الأطفال

يربط الكثيرون التهاب المفاصل بكبار السن، متجاهلين حقيقة أن الأطفال يمكن أن يتأثروا أيضًا، ولرفع مستوى الوعي حول أمراض الروماتيزم لدى الأطفال، وتتحد المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المرضى الصغار المصابون بأمراض الروماتيزم وأسرهم.

تأثير أمراض الروماتيزم على الأطفال

وفقا لموقع "hindustantimes" غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بأمراض الروماتيزم من الألم والتورم والتصلب في مفاصلهم. وهذا يمكن أن يؤثر على حركتهم وأنشطتهم اليومية، قد تؤدي المشاركة المشتركة إلى انخفاض القدرة على الحركة، مما يؤثر على قدرة الطفل على المشاركة في الأنشطة البدنية والرياضة وغيرها من الأنشطة المناسبة لعمره.

وكشفت عن أن "المهام البسيطة مثل ارتداء الملابس والعناية والكتابة قد تصبح صعبة بالنسبة للأطفال المصابين بأمراض الروماتيزم"، قد تؤدي النوبات والمواعيد الطبية إلى التغيب عن أيام الدراسة، ما يؤثر على الأداء الأكاديمي للطفل، لذا يمكن أن يكون للحالات المزمنة تأثير نفسي على الأطفال، مما يؤدي إلى التوتر والقلق والاكتئاب، وقد يؤثر أيضًا على احترامهم لذاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية، ويمكن أن تشكل إدارة المرض المزمن لدى الطفل تحديًا عاطفيًا للعائلات، قد يحتاج الآباء ومقدمو الرعاية إلى استثمار وقت وجهد كبيرين في تنسيق الرعاية وحضور المواعيد وتقديم الدعم العاطفي.

الكشف المبكر: مفتاح لنتائج أفضل

يؤكد الخبراء غالبًا ما لا يتم تشخيص هذه الحالات أو يتم تشخيصها بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى تأخير التدخل ومعاناة طويلة للمرضى الصغار. من المهم للأطفال المصابين بأمراض الروماتيزم أن يحصلوا على رعاية شاملة ومتعددة التخصصات تشمل أطباء روماتيزم الأطفال، والمعالجين الفيزيائيين، والمعالجين المهنيين، وعلماء النفس، وأخصائيي التغذية وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، ويمكن لبيئة داعمة ومتفهمة في المنزل والمدرسة أن تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة تأثير هذه الأمراض على حياة الطفل.

كسر الخرافات وتبديد المفاهيم الخاطئة

يربط العديد من الأشخاص التهاب المفاصل والحالات المرتبطة به مع كبار السن، متجاهلين حقيقة أن الأطفال يمكن أن يتأثروا أيضًا، كما إن تثقيف الجمهور حول العلامات والأعراض المبكرة لأمراض الروماتيزم لدى الأطفال أمر بالغ الأهمية، غالبًا ما تظهر هذه الحالات بشكل مختلف عند الأطفال عنها عند البالغين، ما يجعل من الضروري للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين أن يكونوا على دراية بالمؤشرات المحتملة، تؤثر هذه الحالات على المفاصل والأنسجة الضامة وأحيانًا الأعضاء الأخرى، ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض والمضاعفات المحتملة.

ووفقا لها، فإن بعض العلامات والأعراض المصاحبة للأمراض الروماتيزمية لدى الأطفال هي:

1. آلام المفاصل، وتورمات المفاصل، وتيبس الصباح في الجسم.

2. آلام الظهر المزمنة، خاصة في الصباح.

3. التهاب في العين.

4. تقرحات الفم المتكررة.

5. ضعف العضلات.

6. شد الجلد.

7. تغير لون الجلد إلى الأزرق.

8. حمى طويلة الأمد أو متكررة أو غير مبررة.

9. طفح جلدي طويل الأمد ومتكرر وغير مبرر.

10. انخفاض الصفائح الدموية غير المبررة، انخفاض خلايا الدم، انخفاض الهيموجلوبين.

11. أمراض الكلى غير المبررة، وأمراض القلب.