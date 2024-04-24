الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تصريحات مسؤول أمريكي تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، إن إسرائيل اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية خطوات مهمة فيما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يجب القيام به إذ أن خطر المجاعة شديد جدًا في القطاع.
وأضاف - حسبما نقلت قناة (الحرة الأمريكية) اليوم - "اتخذت إسرائيل خطوات مهمة خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين، ولا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل، ولكن هناك تقدم".

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمالى قطاع غزة

 

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة جوية جديدة تستهدف دير البلح وسط قطاع غزة (فيديو)

 

خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة

وأشار إلى أن خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب، لا سيما في الشمال، شديد جدًا، داعيا لبذل مزيد من الجهد لإيصال المساعدات لمن هم في حاجة لها، وخاصة إلى هذا الجزء من القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان.


وأحجم المبعوث الأمريكي عن الحديث عما إذا كانت واشنطن راضية عن التحركات الإسرائيلية، وذلك بعد أسابيع من مطالبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، لافتًا إلى إن من الممكن وضع شروط على دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل إذا لم تتحرك.
وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من عقبات تواجه إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة على مدار ستة أشهر منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة حماس التي تدير القطاع.
 

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