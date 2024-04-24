الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تشدد على ضرورة رفع تجميد الأصول المالية لأفغانستان

الممثل الرئاسي الروسي
الممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف

شدد الممثل الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف، على ضرورة رفع تجميد أصول أفغانستان وتسليمها إلى البنك المركزي الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الممثل الروسي الخاص والسلطات القائمة الأفغانية شددا -خلال اجتماع- على ضرورة "رفع التجميد الفوري وغير المشروط لأصول أفغانستان وتسليمها بعد ذلك إلى البنك المركزي الأفغاني، وكذلك سحب جميع العقوبات الأحادية غير المشروعة ضد هذه الدولة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين ناقشا "مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتنوع في المجالات السياسية والاقتصادية، وإقامة تعاون إقليمي مع أفغانستان في إطار صيغة موسكو".

ومثل السلطات الأفغانية في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية في حكومة "طالبان" ووزير الخارجية، أمير خان متقي، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.

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