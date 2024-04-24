عاجل.. "حزب الله" يرد على غارة إسرائيلية بإطلاق عشرات من صواريخ كاتيوشا

أعلن «حزب الله» اللبناني أنه أطلق مساء أمس الثلاثاء، «عشرات صواريخ الكاتيوشا» على شمال أراضي الاحتلال الإسرائيلي ردًا على استشهاد مدنيين في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة حانين بجنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف «مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وتحديدًا المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين»، بحسب «فرانس برس».



وشن «حزب الله»، في وقت سابق الثلاثاء، هجومًا بالطائرات المسيَّرة على مواقع عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، وهي أبعد نقطة تصل إليها هجمات الحزب منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر حالة الخوف بين إسرائيليين في عكا أثناء تفعيل الدفاعات الجوية، لمواجهة المسيَّرات التي أُطلقت من لبنان.

وقال حزب الله، في بيان، إنه شن بعد ظهر اليوم «هجومًا جويًا مركبًا بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة».

وذكر الحزب أن الهجوم جاء إسنادًا للمقاومة في غزة، و«ردًا على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الإخوة المجاهدين»، وهو حسين علي عزقول، الذي نعاه الحزب في بيان سابق.