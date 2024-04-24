الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استطلاع: المحافظون يوسعون من تقدمهم على الليبراليين فى كندا

بيير بويليفر
بيير بويليفر

كشف استطلاع جديد، أمس الثلاثاء، عن أن حزب المحافظين بزعامة بيير بويليفر يحقق أعلى تقدم على الإطلاق على الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جستن ترودو.


ويتمتع بيير بويليفر والمحافظون بأعلى تقدم على الإطلاق على الليبراليين، حيث اختار 37 في المائة من المشاركين في الاستطلاع المحافظين، مقارنة بـ 19 في المائة قالوا إنهم سيصوتون لصالح الليبراليين وترودو، وفقا لاستطلاع "أباسكوس".. ولكن يبقى أن نرى كيف ستؤثر ميزانية الأسبوع الماضي على السباق بين الجانبين، حيث يعرض ترودو وحكومته خطتهم على الكنديين.


وتستخدم مؤسسة أباسكوس لوحات اختيارية عبر الإنترنت لاستطلاع عينة تمثيلية على المستوى الوطني من البالغين الكنديين.

ومن الناحية الديموغرافية، لا يزال المحافظون يتصدرون جميع الفئات العمرية.. وانخفض دعم الحزب الوطني الديمقراطي بين الكنديين الأصغر سنا قليلا، وهم الآن في المركز الثالث بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما. 


ويتقدم المحافظون بـ 19 نقطة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما، وبنسبة 20 نقطة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 عاما، وبنسبة 23 نقطة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 59 عاما.

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