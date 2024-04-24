الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

مسئولو المجتمعات العمرانية يتابعون أعمال المرافق بالأراضى المضافة بالعبور الجديدة

جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور الجديدة

استقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثل فى المهندس  كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة، والمهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، ورئيس الإدارة المركزية للمرافق وقطاع المرافق بالهيئة ومسؤلي الجهاز والمكتب الاستشاري، وذلك لمتابعة أعمال المرافق والمشروعات للأراضي المضافة بالعبور الجديدة. 

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عقد مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة، ودراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق أوضعها.

توجيه بتكثيف المعدات للانتهاء من تنفيذ الأعمال المستهدفة  

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، يرافقه  الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس الجهاز ومسؤولو الجهاز، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقه الأمل والطلائع، كما تفقد شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة.

ونبه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من تنفيذ الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

كما ناقش مسئولو الإسكان المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء).

واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

وأفاد رئيس جهاز العبور الجديدة أن مصادر المياه المغذية للمدينة وإمداد خطوط التغذية لتلك المناطق المضافة ووضع خطة استراتيجية للبدء لتلك المشاريع، يمهد لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها، مما يتيح إنشاء مجتمع عمراني جديد، لذا كان التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة نهو الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكه المرافق في جميع المناطق المضافة.

ونوه الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الجهاز، بأهمية تنفيذ  توجيهات القيادة السياسية بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستكمال خطة تقنين الأوضاع بضرورة تكثيف أعمال المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة لسرعة توفيق أوضاعها.

جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
جهاز مدينة العبور الجديدة 
أعمال المرافق للأراضى المضافة العبور الجديدة المجتمعات العمرانية

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