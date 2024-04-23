الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

بالتعاون مع شركات عالمية.. مصر تقترب من نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات، شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر، منها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات ومراحل التصنيع ومعدات إنتاج الأتوبيس.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير قطاع الأعمال؛ لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وموقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتابع الوزير، خلال الجولة؛ عمليات تصنيع الأتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير التي تشهدها الشركة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية.

موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

واستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذى لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الإنتاج حتى الآن فيما يخص الصفقات الجديدة لتسويق الأتوبيس والميني باص والمركبات الجديدة التى سيتم إنتاجها من خلال مشروعات الشراكة.

واستمع إلى شرح من المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذي للشركة، فيما يخص موقف الاتفاقات الأخيرة التي تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

وقال إن هناك دعمًا ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها أحدث التكنولوجيات، مشيرًا إلى خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل "النصر للسيارات" تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية وعقود تم توقيعها، ومراحل متقدمة في مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات العالمية؛ بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات خاصة الكهربائية، لافتًا إلى سعي الوزارة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات، من بينها توطين صناعة السيارات، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي للتعاون في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع الصديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق المعايير الأوروبية؛ تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.

جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.

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