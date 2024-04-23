الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يُسلّمان عقود عمل لذوى الهمم

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 25 عقد عمل لذوي الهمم، من بين 80 عقدا، تم توفيرها لأصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها للعمل فى عدد من المنشآت السياحية، استمرارًا لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، وذلك فى إطار جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء، الذى يشهد خلالها الوزير والمحافظ، فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية.

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عقود عمل لذوي الهمم 

وحسب بيان صحفي، تضمنت قائمة الشباب من ذوي الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل: أدهم محمد مفيد شكرى، والغريب إبراهيم محمد، وكامل مصطفى كامل، وزياد على محمد عبدالله، ويوسف محمد عيد، وحنين محمد السادات، ومحسن سمير فتحى، وعامر على سالم، وملك أبوبكر عبدالحفيظ، وإبراهيم محمد أحمد حسن، ومفرج محمود مفرج، ووسام وحيد رياض، وعمر احمد مختار، وأحمد سيد محمد، وهدى وجدي عبدالمجيد، وأحمد مصصفى نوبى على، ونبوية عبدالمحسن عياد، وسهير محمد عبد لباسط، ومحمد ربيع صباح، وأحمد ناجى أبوبكر، وريم حازم فهمى محمد، وعادل صالح محمد، ومحمد حمادة عب السميع، ومحمد أحمد جمعة، وحمادة أحمد إسماعيل.

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وكان قد أكد حسن شحاتة وزير العمل خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، على أن التقدم الذي يحدث في مجال العمل، ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة في محافظة جنوب سيناء التي تشهد عملية تنمية مستمرة في كل المجالات.

وأكد "الوزير" في كلمة له في إطار جولته اليوم في مدينة شرم الشيخ، حيث يستقبله المحافظ اللواء د.خالد فودة، على أن هذه الزيارة تتزامن مع عيد تحرير سيناء رقم 42، وكذلك حصول مدينة شرم الشيخ مؤخرا على جائزة دولية في الأمن والأمان، وأفضل وجهة سياحية حول العالم، مشيرا إلى جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب على سوق العمل في الداخل والخارج، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، من أجل الاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة، محفزة على الاستثمار، والأمان الوظيفي للعمال.

حسن شحاتة وزير العمل محافظ جنوب سيناء الاحتياجات الخاصة المنشآت السياحية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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