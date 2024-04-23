الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ذئب بلبيس" يُنجب من ابنته سفاحًا.. و"جنايات الزقازيق" تقضى بإعدامه

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لعامل، لإدانته في القضية رقم 20104 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمتهم فيها بمواقعة ابنته بغير رضاها وحملها منه سفاحًا.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، قد أحالت في جلسة سابق، أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية لتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس، من «محمود.أ.ع» 37 عاما، خفير، ومقيم بإحدي قري المركز، بأنه حال ذهابه إلى عمله سمع صوت بكاء طفل، وباستبيان الأمر عثر علي طفلة حديثة الولادة (دون ملابس)، ولا يوجد سوى أسورة على يدها مكتوب عليها اسم «س. ت»، وعليه توجه للإبلاغ.

txt

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

txt

"معاها فلوس الجمعية".. أمن الجيزة يفحص ملابسات اختفاء طالبة بالحقوق (صور)

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام «تامر.أ»، بمواقعة ابنته كرها عنها عدة مرات، ما نتج عن ذلك حملها بالطفلة حديثة الولادة، وفي يوم الولادة قرر المتهم أخذ الطفلة بحجة إيداعها إحدى الحضانات، وقام بإلقائها في مكان العثور عليها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الطبيب مجري عملية الولادة، الذي أقر بحضور المجني عليها رفقة والدها وأبلغته بحملها، فقام بتوقيع الكشف الطبي عليها وعقب مرور عدة أشهر حضرت إليه مرة أخرى مع والدها وتم إجراء عملية الوضع، وأقر والد المجني عليها بأنه سيأخذ الطفلة المولودة من المستشفى لإيداعها إحدي الحضانات بمستشفى آخر؛ نظرًا لارتفاع سعر المستشفى الذي تمت بها عملية الوضع.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهم واقع ابنته بغير رضاها كونها من أصوله ومتولي تربيتها، وقد نتج عن ذلك حملها منه سفاحًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت: «عرض المتهم حياة الطفلة حديثة الولادة للخطر، وهي رضيعة لا يتجاوز عمرها أياما معدودة، بأن تركها في مكان خال في ظلمات الليل بباحة أحد الطرق، غير مبال بأنينها وصراخها، وغير آبه لما يقطن أو يتجول بتلك الناحية من جوارح ومثيلاتها ما أدي لوفاتها».

الاب الذئب اغتصب ابنته الإعدام محكمة جنايات الزقازيق حملها منه سفاحا

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالي؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك