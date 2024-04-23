"ذئب بلبيس" يُنجب من ابنته سفاحًا.. و"جنايات الزقازيق" تقضى بإعدامه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لعامل، لإدانته في القضية رقم 20104 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمتهم فيها بمواقعة ابنته بغير رضاها وحملها منه سفاحًا.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، قد أحالت في جلسة سابق، أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية لتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس، من «محمود.أ.ع» 37 عاما، خفير، ومقيم بإحدي قري المركز، بأنه حال ذهابه إلى عمله سمع صوت بكاء طفل، وباستبيان الأمر عثر علي طفلة حديثة الولادة (دون ملابس)، ولا يوجد سوى أسورة على يدها مكتوب عليها اسم «س. ت»، وعليه توجه للإبلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام «تامر.أ»، بمواقعة ابنته كرها عنها عدة مرات، ما نتج عن ذلك حملها بالطفلة حديثة الولادة، وفي يوم الولادة قرر المتهم أخذ الطفلة بحجة إيداعها إحدى الحضانات، وقام بإلقائها في مكان العثور عليها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الطبيب مجري عملية الولادة، الذي أقر بحضور المجني عليها رفقة والدها وأبلغته بحملها، فقام بتوقيع الكشف الطبي عليها وعقب مرور عدة أشهر حضرت إليه مرة أخرى مع والدها وتم إجراء عملية الوضع، وأقر والد المجني عليها بأنه سيأخذ الطفلة المولودة من المستشفى لإيداعها إحدي الحضانات بمستشفى آخر؛ نظرًا لارتفاع سعر المستشفى الذي تمت بها عملية الوضع.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهم واقع ابنته بغير رضاها كونها من أصوله ومتولي تربيتها، وقد نتج عن ذلك حملها منه سفاحًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت: «عرض المتهم حياة الطفلة حديثة الولادة للخطر، وهي رضيعة لا يتجاوز عمرها أياما معدودة، بأن تركها في مكان خال في ظلمات الليل بباحة أحد الطرق، غير مبال بأنينها وصراخها، وغير آبه لما يقطن أو يتجول بتلك الناحية من جوارح ومثيلاتها ما أدي لوفاتها».