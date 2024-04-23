قيادي بالمؤتمر: الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال في غزة إهانة للعدالة

أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع مرور 200 يوم من العدوان المتواصل يعد إهانة للعدالة وحقوق الإنسان.

وطالب أباظة، في تصريحات صحفية له، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات وحماية السكان المدنيين في غزة.

وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن عدم التصدي لهذه الانتهاكات يعزز الانعدام الإنساني ويعرض الحياة والكرامة الإنسانية للملايين للخطر.

الضغط الدولي على إسرائيل

وشدد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إعادة النظر في الدعم والتعاون الدولي مع الحكومة الإسرائيلية حتى يتم وقف هذه الانتهاكات وتحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني.

ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية ومستمرة في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ورغم رفض مجلس الأمن الدولي وقراره بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي في عدوان وحشي على قطاع غزة، لتدخل الحرب يومها الـ200.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34151 شهيدًا و77084 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.