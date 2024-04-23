الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط غرفة عمليات غير مرخصة ملحقة بمركز حضانات في سوهاج

مضبوطات
مضبوطات

 تمكن فريق من تفتيش إدارة العلاج الحر في سوهاج، وبالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى وهيئة الدواء المصرية، من ضبط مكان غير مرخص وبه غرفة عمليات غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات ولا تتبع سياسات مكافحة العدوى،  ملحق بمركز للحضانات بنطاق مركز سوهاج. 

 ضبط بالمركز كمية كبيرة من الأدوية المخدرة وأدوية أخرى غير مصرح بتداولها أو استخدامها داخل المكان، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحريز المضبوطات وعمل محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

وفي السياق، قامت فرق التفتيش بالمرور على 54 منشأة، وجرى خلالها إصدار 31 قرار غلق لعدم الترخيص و3 قرارات غلق لمخالفة شروط الترخيص وبإجمالي 34 قرارا، وتم تنفيذ غلق 10 منشأت، كما تم إنذار منشأتين لتلافي السلبيات. 

كما شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور محمود مسلم، حملة مكبرة عقب ورود معلومات تفيد بوجود كميات  كبيرة من  الآيس كريم والمثلجات مجهولة المصدر، ويتم تداولها بالأسواق،
وعلى الفور تم تحرك فرق الضبط والتفتيش.

ضبط 18 ألف قطعة داخل 750 قطعة

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 ألف قطعة داخل 750 قطعة ويوجد اختلاف في البيانات المدونة على القطع المضبوطة والمراصفات المكتوبة على العبوات الكرتونية التي تحوي المنتج، فضلًا عن عدم وجود عنوان للمنتج وعدم وجود فترة صلاحية أو تاريخ إنتاج ما يعني عدم صلاحيته وأوضح فريق الحملة، أنه تم الضبط بأحد المصانع غير المرخصة وقبل طرحه للأسواق.

وسحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وتم ارسال المحضر للنيابة العامة لتأيد الضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي السياق، قامت الحملة بالمرور على 8 منشأت غذائية أخرى، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشأت الغذائية و7 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة لأماكن التداول.

التفتيش غير مصرح ضبط مكافحة العدوى الدواء المصرية فريق من تفتيش إدارة العلاج

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