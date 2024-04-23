الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التطبيقات الإعلامية للذكاء الاصطناعي" في ورشة عمل بالأكاديمية العربية

ورشة عمل بالأكاديمية
ورشة عمل بالأكاديمية العربية

نظم قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ورشة عمل على مدار يوم كامل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي بعنوان: AI Solutions for the Sake of Truth، وذلك يوم السبت الموافق 20 أبريل في المقر الرئيسي للكلية بميامي. 

حيث استمرت الورشة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، حيث عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتورة عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام، والدكتورة بسنت عطية رئيس قسم الإعلام، وأدارت الورشة الدكتورة فاطمة الزهراء الأستاذ بقسم الإعلام وسفير IAMCR في مصر.

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ورشة عمل بالأكاديمية العربية 
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أبرز حضور ورشة عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

استضافت الورشة عددًا من الخبراء البارزين في المجالات المهنية والأكاديمية في الموضوع وهم: الدكتور جورج لطيف سيدهم الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، وأشرف أمين، رئيس القسم العلمي بصحيفة الأهرام المصرية، ومصطفى متولي خبير التحول المعلوماتي وأخصائي أمن المعلومات والمدرب المعتمد من ميكروسوفت. 

تم تنظيم الورشة بالتعاون مع الرابطة الدولية لبحوث الإعلام والاتصال IAMCR وهي الهيئة الدولية الأكبر في مجال بحوث الإعلام على المستوى الدولي.  

بدأت فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية من البروفيسور أوشا رامان Usha Raman نائب رئيس الرابطة الدولية لبحوث الاعلام والاتصال، أعربت فيها عن سعادتها باستضافة الأكاديمية لهذه الفعالية المهمة، وأكدت على أهمية استمرار التعاون بين الرابطة والأكاديمية في مجالات الاهتمام المشتركة.

كما أوضحت الفرص المتعددة التي يمكن لطلاب الأكاديمية من مستويات البكالوريوس والماجستير الاستفادة منها من خلال مشاركتهم في المؤتمرات السنوية للرابطة، كما دعتهم إلى متابعة أنشطة الرابطة والتفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

تضمن الجزء الأول من الورشة عرضًا شرح من خلاله مصطفى متولي المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الاجتماعية المختلفة والمجال الإعلامي بشكل خاص.

وتضمن الجزء الثاني شرحًا وافيًا قدمه الأستاذ أشرف أمين للآفاق الممكنة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحدود التي يجب التوقف عندها، لترك المجال أمام الإنسان ليكون أكثر إبداعًا وعمقًا في معالجة الموضوعات الإعلامية. 

ومثل الجزء الثالث والأخير من الورشة تطبيقًا عمليًا قدمه الدكتور جورج لطيف لكيفية إنتاج محتوى إعلامي باستخدام التطبيقات المتطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقام الطلاب المشاركون في الورشة بإنتاج مشروعات إعلامية مستفيدين من المحتويين النظري والتطبيقي الذي تم تلقيه خلال الورشة، واتسمت المشروعات المقدمة بالتميز والاتقان. 

وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بحضورها، والاستفادة الكبيرة التي حصلوا عليها من المحتويين النظري والتطبيقي.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طبيقات الذكاء الاصطناعي المجال الإعلامي

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