الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مشاجرة وإطلاق نيران أمام مدرسة دولية بالبساتين (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر كواليس مشاجرة نشبت بين عدد من الطلاب أمام مدرسة دولية بالمعادي، مما أثار خوف وفزع الطلاب بعد إطلاق الأعيرة النارية واستهخدام الأسلحة البيضاء خلالها، قبل أن تتدخل أجهزة الأمن وتلقى القبض على أطرافها.

إطلاق أعيرة نارية أمام مدرسة دولية بـ البساتين

البداية كانت مع تداول فيديو يظهر فيه عدد من الطلاب خلال مشاجرة أمام مدرسة بمنطقة البساتين، قبل أن يقوم أحد الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية، وتبين أنه أحد أولياء الأمور.

وسيطر الخوف على طلاب المدرسة بعد نشوب مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وإطلاق ولي الأمر 3 أعيرة تبين فيما بعد أنها من “طينجة صوت”، ومرت دقائق قليلة قبل أن تصل قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتلقي القبض على أطراف المشاجرة.

مهندس بترول انتحل صفة ضابط

وتبين أن المشاجرة نشبت أمام إحدى المدارس الدولية وأن مهندس بترول ولي أمر أحد الطلاب، هو مطلق الأعيرة النارية الصوت عقب مشاجرة طلاب آخرين مع نجله وإدعائه وانتحاله صفة ضابط شرطة.

تحريات المباحث: توعد زملائه

وكشفت تحريات المباحث أن المشاجرة نشبت بين طالبين بمدرسة، استدعى أحدهما والده، الذي أطلق أعيرة نارية صوت في الهواء، وكان الطرف الأول ياسين الحسيني طالب 14 سنة مصاب بسحجات وكدمات في الرأس، وطالب آخر 14 سنة، استدعى الطرف الثاني والده ويدعى “م. إ” مهندس بترول.
أشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت بين طلاب بإحدى المدارس الدولية بزهراء المعادي، مما جعل الطالب يتوعد زملائه في نهاية اليوم عقب اتصاله بوالده والاتفاق على التشاجر مع الطلاب أمام المدرسة وبالفعل حضر له وأدعى أنه ضابط وأطلق أعيرة نارية صوت أمام المدرسة مما أفزع الطلاب.
حيث تبين من شهادة الأمن الإداري للمدرسة أن ولي الأمر أطلق ثلاثة أعيرة نارية وتم التحفظ عليه وعلى السلاح، وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حجزه على ذمة التحقيقات.

البساتين أعيرة نارية في الهواء مواقع التواصل الاجتماعي مدرسة دولية

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