الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

"خلف الله" يُتابع أعمال تطوير شواطئ دمياط لاستقبال موسم الصيف (صور)

رئيس جهاز دمياط
رئيس جهاز دمياط

أجرى الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه كل من المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال  زراعة وتجميل الشاطئ العام  ضمن عملية زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة وتصل التكلفة الإجمالية لـ 14 مليون جنيه.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية  فى بدء تطوير أعمال الشاطئ ورفع كفاءة المحاور الرئيسية.

ياتي ذلك فى إطار خطة العمل والاستعدادات لاستقبال موسم الصيف المقبل وذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلف عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.

رئيس "جهاز 15 مايو" يتابع المشروعات الجارية بالمدينة (صور)

رفع كفاءة المحاور الرئيسية وتطوير المسطحات الخضراء  

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة الانتهاء من زراعة المسطحات الخضراء واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع رفع كفاءة السور وممشى  الكورنيش والخدمات الشاطئية.

وأشار مسئولي جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلي أن يتم التنسيق بين فريق العمل لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطىء والكورنيش. 

ووجه الدكتور محمد خلف الله بسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة الطرق بالمدخل وذلك لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية استكمالا للجهد المبذول فى كافة المحاور التنموية والخدمية بالمدينة، منوها بضرورة تنفيذ اعمال التطوير والانتهاء منها قبل منتصف العام الجاري. 

رئيس دمياط الجديدة تطوير الشاطئ أعمال

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رئيس "جهاز 15 مايو" يتابع المشروعات الجارية بالمدينة (صور)

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