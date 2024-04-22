كيف تواجه مصاعب الحياة بالتوكل؟.. رمضان عبدالمعز يُجيب

تحدث الداعية رمضان عبدالمعز، عن كيفية التوكل على الله حق توكله، بعد إتمام أعمالنا اليومية، وكيفية مواجهة الأمور التي قد تغضبنا على مدار اليوم بالتوكل.

وقال خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه عند نهاية اليوم بعد صلاة العشاء والشفع والوتر، وقبل النوم، تعلن التوكل على الله واللجوء إليه والاحتماء به التضرع لله والاعتماد عليه، ونردد دعاء قبل النوم، الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

وأضاف: "عند الخروج من المنزل في الصباح تقول بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان"، مردفا: "لو رددت هذه الكلمات ربنا يكفيك شر ما أهمك وما أغمك".

وتابع: "ولو حاجة زعلتك، أو حصلت لك مصيبة، تقول "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون"، وإذا دبر لك شخص أمرًا، اعرض عنهم وتوكل على الله".

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